Рубцовск: Рубцовчанки стали призёрами первенства края по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото юбилейныйсш.рф
С 4 по 6 ноября в Благовещенке прошло первенство Алтайского края по баскетболу. Участие в соревнованиях принимали семь команд из девушек 2008 года рождения. Спортивную честь Рубцовска отстаивали воспитанницы “Алтайбаскет” из спортивной школы “Юбилейный”:
- Дарья Архипова;
- Анна Василенко;
- Виктория Вострикова;
- Екатерина Курицына;
- Яна Кудинова;
- Дарья Комарова;
- Полина Мясищева;
- Елизавета Рыжикова;
- Арина Тюляндина;
- Ольга Фентисова;
- Анастасия Хабарова;
- Екатерина Чеботникова.
По результатам всех игр рубцовчанки заняли почётное второе место, а лучшим игроком команды была признала Дарья Комарова. Тренирует наших спортсменок Елена Полухина.