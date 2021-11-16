Рубцовск: Рубцовчанки стали призёрами первенства края по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото юбилейныйсш.рф

С 4 по 6 ноября в Благовещенке прошло первенство Алтайского края по баскетболу. Участие в соревнованиях принимали семь команд из девушек 2008 года рождения. Спортивную честь Рубцовска отстаивали воспитанницы “Алтайбаскет” из спортивной школы “Юбилейный”:

Дарья Архипова;

Анна Василенко;

Виктория Вострикова;

Екатерина Курицына;

Яна Кудинова;

Дарья Комарова;

Полина Мясищева;

Елизавета Рыжикова;

Арина Тюляндина;

Ольга Фентисова;

Анастасия Хабарова;

Екатерина Чеботникова.

По результатам всех игр рубцовчанки заняли почётное второе место, а лучшим игроком команды была признала Дарья Комарова. Тренирует наших спортсменок Елена Полухина.

rubtsovskmv.ru