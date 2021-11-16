ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанки стали призёрами первенства края по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото юбилейныйсш.рф

С 4 по 6 ноября в Благовещенке прошло первенство Алтайского края по баскетболу. Участие в соревнованиях принимали семь команд из девушек 2008 года рождения. Спортивную честь Рубцовска отстаивали воспитанницы “Алтайбаскет” из спортивной школы “Юбилейный”:

  • Дарья Архипова;
  • Анна Василенко;
  • Виктория Вострикова;
  • Екатерина Курицына;
  • Яна Кудинова;
  • Дарья Комарова;
  • Полина Мясищева;
  • Елизавета Рыжикова;
  • Арина Тюляндина;
  • Ольга Фентисова;
  • Анастасия Хабарова;
  • Екатерина Чеботникова.

По результатам всех игр рубцовчанки заняли почётное второе место, а лучшим игроком команды была признала Дарья Комарова. Тренирует наших спортсменок Елена Полухина.

rubtsovskmv.ru

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