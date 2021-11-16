ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Роспотребнадзор смягчил требования к проведению массовых мероприятий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: omskpress.ru

Количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях в России разрешили увеличить до 70%. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации. Правило вступило в силу 15 ноября.

Как сообщается в документе, число посетителей рассчитывается исходя из проектной вместимости закрытого помещения. Массовые мероприятия разрешается проводить при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании – причем не только у гостей, но и у работников площадки.

Кроме того, организаторы должны отправлять заявки на проведение мероприятий в местные органы исполнительной власти. Решение принимается по согласованию с главным санитарным врачом.

Напомним, с сегодняшнего дня в Алтайском крае начал действовать второй этап ограничительных мер.

rubtsovskmv.ru

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