Рубцовск: Роспотребнадзор смягчил требования к проведению массовых мероприятий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях в России разрешили увеличить до 70%. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации. Правило вступило в силу 15 ноября.

Как сообщается в документе, число посетителей рассчитывается исходя из проектной вместимости закрытого помещения. Массовые мероприятия разрешается проводить при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании – причем не только у гостей, но и у работников площадки.

Кроме того, организаторы должны отправлять заявки на проведение мероприятий в местные органы исполнительной власти. Решение принимается по согласованию с главным санитарным врачом.

Напомним, с сегодняшнего дня в Алтайском крае начал действовать второй этап ограничительных мер.

rubtsovskmv.ru