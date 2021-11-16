Рубцовск: Рубцовского предпринимателя мог убить его знакомый по исправительной колонии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: www.alt.kp.ru
В Рубцовске предпринимателя Владимира Чередниченко мог убить его знакомый, с которым они вместе отбывали наказание в одной из исправительных колоний. Об этом сообщает “КП на Алтае”.
Трагедия разыгралась 8 ноября. Будущий убийца (пенсионер в возрасте 67 лет) пришел к знакомому – 54-летнему рубцовчанину, который собирался открыть дом престарелых. В этом здании и произошло преступление. Подозреваемый дважды выстрелил в голову Чередниченко, а затем попытался убить и 31-летнего племянника погибшего.
Выяснилось, что убийца и жертва были хорошо знакомы. Более того, предприниматель даже помог будущему киллеру выйти из колонии на свободу по УДО, наняв адвоката.
В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен убийца Владимира Чередниченко.
В настоящее время пенсионер заключен под стражу, а следователи выясняют мотивы преступления.
В социальных сетях появились слухи о том, что преступление могло носить заказной характер. Местный житель со ссылкой на выжившего потерпевшего написал, что после совершения убийства преступник позвонил заказчику и попросил перевести деньги.
Официального подтверждения или опровержения этих слухов пока нет.