Рубцовск: Рубцовского предпринимателя мог убить его знакомый по исправительной колонии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.alt.kp.ru

В Рубцовске предпринимателя Владимира Чередниченко мог убить его знакомый, с которым они вместе отбывали наказание в одной из исправительных колоний. Об этом сообщает “КП на Алтае”.

Трагедия разыгралась 8 ноября. Будущий убийца (пенсионер в возрасте 67 лет) пришел к знакомому – 54-летнему рубцовчанину, который собирался открыть дом престарелых. В этом здании и произошло преступление. Подозреваемый дважды выстрелил в голову Чередниченко, а затем попытался убить и 31-летнего племянника погибшего.

Выяснилось, что убийца и жертва были хорошо знакомы. Более того, предприниматель даже помог будущему киллеру выйти из колонии на свободу по УДО, наняв адвоката.

В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен убийца Владимира Чередниченко.

В настоящее время пенсионер заключен под стражу, а следователи выясняют мотивы преступления.

В социальных сетях появились слухи о том, что преступление могло носить заказной характер. Местный житель со ссылкой на выжившего потерпевшего написал, что после совершения убийства преступник позвонил заказчику и попросил перевести деньги.

Официального подтверждения или опровержения этих слухов пока нет.

rubtsovskmv.ru