Рубцовск: Побеждаем онлайн: воспитанники творческих коллективов Рубцовска стали призёрами масштабного фестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото ducrub.ru

В конце октября в Санкт-Петербурге подвели итоги Международного фестиваля-конкурса “Мир звезд”. Организаторами мероприятия стал Международный Арт-центр “ART-LIFE”. Всего на конкурс было представлено более полутора тысяч номеров от творческих коллективов со всех уголков России и за её пределами.

Мероприятие проходило дистанционно, комиссия из 308 экспертов оценивала конкурсантов по предоставленным видеоматериалам. По результатам конкурса коллективы “Детско-юношеского центра” Рубцовска заняли следующие места:

диплом Лауреата I степени – ансамбль “Непоседы” в номинации “Хореография”;

диплом Лауреата II степени – эстрадно-духовой оркестр “Экспрессия” (номинация “Инструментальное исполнительство”);

диплом Лауреата II степени – ансамбль барабанщиц “Виват, Виктория” (номинация “Инструментальное исполнительство”).

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