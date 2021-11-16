Рубцовск: Побеждаем онлайн: воспитанники творческих коллективов Рубцовска стали призёрами масштабного фестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото ducrub.ru
В конце октября в Санкт-Петербурге подвели итоги Международного фестиваля-конкурса “Мир звезд”. Организаторами мероприятия стал Международный Арт-центр “ART-LIFE”. Всего на конкурс было представлено более полутора тысяч номеров от творческих коллективов со всех уголков России и за её пределами.
Мероприятие проходило дистанционно, комиссия из 308 экспертов оценивала конкурсантов по предоставленным видеоматериалам. По результатам конкурса коллективы “Детско-юношеского центра” Рубцовска заняли следующие места:
- диплом Лауреата I степени – ансамбль “Непоседы” в номинации “Хореография”;
- диплом Лауреата II степени – эстрадно-духовой оркестр “Экспрессия” (номинация “Инструментальное исполнительство”);
- диплом Лауреата II степени – ансамбль барабанщиц “Виват, Виктория” (номинация “Инструментальное исполнительство”).