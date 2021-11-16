ГОРНЯК22 18.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Побеждаем онлайн: воспитанники творческих коллективов Рубцовска стали призёрами масштабного фестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 дня Ago

Фото ducrub.ru

В конце октября в Санкт-Петербурге подвели итоги Международного фестиваля-конкурса “Мир звезд”. Организаторами мероприятия стал Международный Арт-центр “ART-LIFE”. Всего на конкурс было представлено более полутора тысяч номеров от творческих коллективов со всех уголков России и за её пределами.

Мероприятие проходило дистанционно, комиссия из 308 экспертов оценивала конкурсантов по предоставленным видеоматериалам. По результатам конкурса коллективы “Детско-юношеского центра” Рубцовска заняли следующие места:

  • диплом Лауреата I степени – ансамбль “Непоседы” в номинации “Хореография”;
  • диплом Лауреата II степени – эстрадно-духовой оркестр “Экспрессия” (номинация “Инструментальное исполнительство”);
  • диплом Лауреата II степени – ансамбль барабанщиц “Виват, Виктория” (номинация “Инструментальное исполнительство”).

rubtsovskmv.ru

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