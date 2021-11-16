Рубцовск: В России предложили поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Министерстве финансов России предлагают повысить минимальную розничную цену на водку и алкоголь. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно тексту документа, с 1 января 2022 года минимальная розничная цена (МРЦ) составит: на водку – 261 рубль за 0,5 литра, на коньяк – 480 рублей. РБК отмечает, что повышение составит 7,4 и 7,6 процента соответственно. В настоящее время МРЦ составляет: на водку – 243 рубля, на коньяк – 446 рублей.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином России с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.

rubtsovskmv.ru