ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России предложили поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: ТАСС

В Министерстве финансов России предлагают повысить минимальную розничную цену на водку и алкоголь. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно тексту документа, с 1 января 2022 года минимальная розничная цена (МРЦ) составит: на водку – 261 рубль за 0,5 литра, на коньяк – 480 рублей. РБК отмечает, что повышение составит 7,4 и 7,6 процента соответственно. В настоящее время МРЦ составляет: на водку – 243 рубля, на коньяк – 446 рублей.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином России с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовский дом-интернат получил новое оборудование | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский дом-интернат получил новое оборудование | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: www.aksp.ru В рубцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов появилось новое медицинское оборудование. В частности, за счет средств краевого бюджета...
Рубцовск: От вакцинации «Спутником Лайт» до получения QR-кода – 21 день | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: От вакцинации «Спутником Лайт» до получения QR-кода – 21 день | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
После первичной вакцинации “Спутник Лайт” от коронавирусной инфекции COVID-19, сертификат можно получить через 21 день. Именно через такой срок будет...
Рубцовск: «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» и «Юго-Западное ДСУ» внесены в реестр социально ответственных работодателей Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» и «Юго-Западное ДСУ» внесены в реестр социально ответственных работодателей Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото из открытых источников/Интернет Еще 20 предприятий получили статус “Социально ответственный работодатель Алтайского края”. Как сообщает официальный сайт региона, соответствующий...
Рубцовск: Рубцовчанки стали призёрами первенства края по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанки стали призёрами первенства края по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото юбилейныйсш.рф С 4 по 6 ноября в Благовещенке прошло первенство Алтайского края по баскетболу. Участие в соревнованиях принимали семь...

Читать по теме:

ВТОПЕ: