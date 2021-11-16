ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске судебные приставы проведут День правовой помощи детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Рубцовске 19 ноября судебные приставы проведут День правовой помощи детям.

Специалисты проконсультируют по вопросам деятельности судебных приставов. В частности, по предоставлению гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расскажут об исполнении судебных актов о предоставлении таким детям жилья по договору социального найма и по взысканию алиментных платежей, а также иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей при  исполнении судебных актов.

Обращаться 19 ноября с 09:00 до 17:00 в отдел судебных приставов г. Рубцовска, Егорьевского и Рубцовского районов по следующим адресам:

  • г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 10,
  • г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 125.

rubtsovskmv.ru

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