Рубцовск: В Рубцовске начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 15 ноября, стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года. Об этом сообщает официальный сайт администрации Рубцовска. Этап продлится до 10 декабря.

Олимпиада будет проходить по месту обучения участников. Школьники продемонстрируют свои знания по 19 общеобразовательным предметам: математика, история, химия, литература, физика, география, биология, русский, английский и немецкий языки, астрономия, обществознание, экология, ОБЖ, искусство (МХК), технология, информатика, право, физическая культура.

Ранее в школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 6885 обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города. Это на 1430 участников больше, чем в прошлом году.

Справка: Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) – это крупнейшее в стране интеллектуальное соревнование школьников. Ежегодно около 6 млн учащихся с 4 по 11 класс по всей России принимают в ней участие, чтобы побороться за возможность поступить в престижные учебные заведения.

rubtsovskmv.ru