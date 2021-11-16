ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске ищут очевидцев ночного ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

15 ноября около 00:45 произошла авария в районе дома № 425 на ул. Комсомольская. По информации ГИБДД, неустановленный водитель на светлом авто сбил пешехода – девушку 2000 года рождения. После аварии виновник скрылся с места происшествия.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” проводят розыск водителя и очевидцев ДТП.

“Если Вы располагаете какой либо информацией по данному факту, обратитесь по адресу: ул. Комсомольская, 238, кабинет № 3 и 6. Также можно позвонить по телефонам: 4-30-38, 4-30-73. Телефон дежурной части (круглосуточно): 4-12-10. Анонимность гарантируется”, – добавляют в пресс-службе Госавтоинспекции.

rubtsovskmv.ru

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