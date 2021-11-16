ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В ПФР рассказали, кто может выйти на пенсию в 50 лет | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Пенсионном фонде России разъяснили, что, согласно статье 32 Федерального закона № 400-ФЗ, для многодетных матерей закреплено право досрочного выхода на пенсию.

«Женщины, родившие трех детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на три года. Женщины, родившие четырех детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст снижается на четыре года. Женщины, родившие пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет», – говорится в сообщении ПФР.

Не менее важным условием является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления. Также не обойтись без необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Женщины, которые воспитывают одного или двух детей, выходят на пенсию в 60 лет. Для них снижения пенсионного возраста не предусмотрено.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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