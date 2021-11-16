ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске похолодало: погода на 16 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: ptzgovorit.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 16 ноября, синоптики прогнозируют пасмурную и холодную погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +1…-4°С, местами по северу до -9°С.

В Рубцовске пасмурно, временами небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура в утренние часы -5°С, днем -1…-3°С.

rubtsovskmv.ru

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