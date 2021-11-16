ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Ветераны труда Алтайского края смогут получать выплаты и при переезде в другой регион | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: nia-altay24.ru

Ветераны труда Алтайского края смогут получать социальные выплаты и при переезде на постоянное место жительства в другой регион. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского краевого Законодательного Собрания. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят на ближайшей сессии – 26 ноября.

Представитель губернатора и правительства региона в АКЗС Наталья Кувшинова, сейчас при выезде на постоянное место жительства в другие субъекты РФ ветераны труда Алтайского края утрачивают право на социальные выплаты:

“Труженики тыла и федеральные ветераны труда имеют право обратиться за мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством региона проживания. У наших региональных ветеранов труда такое право отсутствует”.

Если парламентарии поддержат проект на ноябрьской сессии, закон начнёт действовать уже с 1 января 2022 года. По оценке разработчиков, на реализацию потребуется около 2,4 миллиона рублей в год.

rubtsovskmv.ru

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