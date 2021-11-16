Рубцовск: В сертификаты о вакцинации могут добавить фото привитых | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: currenttime.tv

В России сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями граждан. Как сообщают “Известия” со ссылкой на высокопоставленного чиновника, вопрос о таком нововведении обсуждался в Минцифры.

Собеседник издания отметил, что добавление фотографии в сертификат о вакцинации от COVID-19 поможет сократить очереди в общественных местах, где требуются QR-коды. Проверяющим не придется сверять данные документа с паспортами. В Минцифре считают, что это сделает проход по QR-кодам удобнее и быстрее.

“Откуда возьмутся фото – пока дискуссионный вопрос. Это могут быть кадры, загруженные самими пользователями на “Госуслуги”, то есть, по сути, селфи, либо заверенные фотографии из Единой биометрической системы”, – пояснил чиновник.

rubtsovskmv.ru