ГОРНЯК22 16.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В сертификаты о вакцинации могут добавить фото привитых | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: currenttime.tv

В России сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями граждан. Как сообщают “Известия” со ссылкой на высокопоставленного чиновника, вопрос о таком нововведении обсуждался в Минцифры.

Собеседник издания отметил, что добавление фотографии в сертификат о вакцинации от COVID-19 поможет сократить очереди в общественных местах, где требуются QR-коды. Проверяющим не придется сверять данные документа с паспортами. В Минцифре считают, что это сделает проход по QR-кодам удобнее и быстрее.

“Откуда возьмутся фото – пока дискуссионный вопрос. Это могут быть кадры, загруженные самими пользователями на “Госуслуги”, то есть, по сути, селфи, либо заверенные фотографии из Единой биометрической системы”, – пояснил чиновник.

rubtsovskmv.ru

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