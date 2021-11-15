Рубцовск: В Рубцовске похолодание и снег: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске наступившая неделя – с 15 по 21 ноября – принесет с собой похолодание и снегопады. Синоптики прогнозируют, что снег – от слабого до сильного – будет идти каждый день до пятницы и полностью прекратится лишь в выходные, когда установится морозная погода. А теперь подробнее.

15 ноября в Рубцовске пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура 0…+2°С, вечером -1°С.

16 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, небольшой снег, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура -2…-4°С. Днем пасмурно, небольшой снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура -1…-3°С.

17 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, слабый. Температура -3…-5°С, в утренние часы до -7°С. Днем пасмурно, снег. Ветер южный с переходом на юго-восточный и восточный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -2…-4°С.

18 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-8 м/с, порывы до 14 м/с, в утренние часы порывы до 22 м/с. Температура -2…-4°С, в утренние часы до -7°С. Днем пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 6-8 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура -5…-7°С, вечером до -9°С.

19 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, снег. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 11-13 м/с. Температура -12…-14°С, в утренние часы -16…-18°С. Днем облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура -13…-15°С, вечером -17°С.

20 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 13 м/с. Температура -14…-17°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -8…-10°С, вечером -12°С.

21 ноября в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 11 м/с. Температура -11…-13°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -10…-12°С.

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