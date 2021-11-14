Рубцовск: В Рубцовске чествовали дорожников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Максима Добровольского/Местное время

В конце октября свой праздник отмечали работники дорожного хозяйства. В Рубцовске чествование представителей этой отрасли прошло накануне. Празднование сместилось на более поздний срок не случайно, так как дорожники, из-за значительно возросших объемов работ, старались по максимуму использовать теплые дни и выполнить как можно больше запланированных задач. Торжественное мероприятие, на котором чествовали сотрудников Юго-Западного ДСУ, состоялось в актовом зале предприятия.

В числе почетных гостей, которые пришли поздравить виновников торжества, был Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман, начальник Алтайавтодора Василий Мотуз, первый заместитель главы администрации Рубцовского района Роман Субботин, а также депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Николай Данилин.

– От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо вам за труд, который по достоинству оценили все жители города Рубцовска. Наконец-то мы видим в городе изменения в лучшую сторону и готовы потерпеть временные неудобства, когда вы выполняете свою непростую работу. Сотрудники Юго-Западного ДСУ – профессионалы и знают, что делать и как делать, и делают это с душой. Удачи, спокойствия, мира вашим семьям! Пусть процветает Рубцовск, а значит будет процветать Алтайский край и вся наша страна, – сказал в приветственном слове Дмитрий Фельдман.

Глава Рубцовска вручил почетные грамоты и благодарственные письма особо отличившимся дорожникам. Поздравительную эстафету продолжили и другие гости праздника. Звучали добрые слова о важности труда работников дорожного хозяйства, их неоценимом вкладе в развитие экономики города, Алтайского края и страны.

– Юго-Западное ДСУ способно выполнять серьезные задачи. Вы строили дорогу «Алтай-Кузбасс», Чуйский тракт и много других важных объектов. Дорожники трудятся хорошо и должны получать достойную зарплату, сегодня к этому есть все предпосылки. Хочется пожелать коллективу мира в голове, мира в сердцах и мира на земле, а работой мы вас обеспечим – на следующий год у нас большие планы. Желаю вам успехов во всех начинаниях, – поздравил дорожников начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.

За особые заслуги в трудовой деятельности передовикам вручали почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки от Алтайского краевого Законодательного Собрания, регионального Министерства транспорта и Алтайавтодора, администрации Рубцовского района и руководства Юго-Западного ДСУ. В общей сложности были отмечены успехи в труде более 40 человек.

– Сегодня мы чествуем тех, кто весь 2021 год совершал трудовые подвиги на дорогах юго-запада Алтайского края. Те планы, которые мы строили на этот год, были значительно превышены, а коллектив с честью выдержал такой объем работ за что ему огромное спасибо. Я искренне благодарен всем сотрудникам, от управления до дорожных рабочих, потому что это большое дело можно было сделать, только имея сплоченный, здоровый, профессиональный коллектив. Очень приятно наблюдать как мы растем, становимся сильнее и производительнее. Спасибо за проделанную работу, – подвел итог мероприятия начальник ЮЗДСУ Игорь Левин.

Сегодня Юго-Западное дорожно-строительное управление обслуживает более 170 километров федеральных трасс и 2500 километров региональных автодорог в десяти районах, подведомственных предприятию. Чтобы поддерживать в порядке, ремонтировать и развивать такую инфраструктуру, требуются огромные финансовые и человеческие ресурсы. В настоящий момент в ЮЗДСУ трудится более 500 специалистов. Это механизаторы, дорожные рабочие, геодезисты, лаборанты, работники асфальто-бетонных заводов и ремонтных мастерских.

С момента объединения районных ДСУ юго-запада Алтайского края в одно большое предприятие на базе рубцовского дорожно-строительного управления прошло семь лет. За это время дорожники достигли немалых успехов с точки зрения взаимодействия между филиалами и выполнили множество поставленных перед ними задач. Их объем растет год от года.

За 2019 год предприятие выполнило работ на 1,2 млрд. рублей, за 2020-й уже 1,5 млрд, а в текущем 2022 году – около 2 млрд. рублей. Эти цифры означают все большее количество построенных и отремонтированных дорог, новые рабочие места, рост заработной платы на предприятии, развитие материальной базы и увеличение социальных льгот и выплат сотрудникам. Так, средняя заработная плата в 2019 году составила 36,4 тысяч рублей, в 2020-м – 45,5 тысяч, а в 2021 году – 48,5 тысяч рублей.

За последние три года в рамках принятой в ЮЗДСУ программы по обновлению парка техники, предприятие приобрело 32 единицы техники на общую сумму 130 млн. рублей, еще 24 дорожных машины было передано Юго-Западному ДСУ краевыми властями. Все это позволит еще быстрее и качественнее выполнять задачи по содержанию и ремонту дорог на юго-западе Алтайского края.

Дорожники умеют не только работать, но и отдыхать. Во всех филиалах предприятия уделяют большое внимание здоровому образу жизни и спорту. Только в текущем году команда ЮЗДСУ приняла участие в краевых соревнованиях по волейболу среди дорожников, между подразделениями проходят турниры по мини-футболу, настольному теннису и волейболу, а на базе филиала «Ключевской» действует хоккейная команда «Дорожник», которая успешно принимает участие в соревнованиях краевого уровня и каждый год занимает призовые места.

Подводя итог можно сказать: куда бы мы ни направлялись, наш путь так или иначе неизбежно пролегает по трассам, дорогам и улицам, которые связаны в единую транспортную инфраструктуру. Качество и протяженность этих дорог, а вместе с тем скорость, комфорт и безопасность на них во многом зависят от каждодневного труда работников дорожного хозяйства. Ведь главное в дорожной сфере – это люди, которые и в зной, и в стужу выходят на работу, чтобы обеспечить жизнедеятельность города, края и страны. И имя им – дорожники.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, фото автора

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