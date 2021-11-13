Рубцовск: Рубцовский театр «Экспресс» назовут именем Юрия Чистякова | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Участники народного молодежного театра “Экспресс” в Рубцовске выступили с инициативой переименовать свой коллектив в театр имени Юрия Чистякова. Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры, спорта и молодёжной политики нашего города.

Юрий Владимирович Чистяков в далёком 1993 году создал театр-студию “МаЮТ” (“Малый юношеский театр”) в гимназии № 3. В 2009 из числа бывших выпускников студии был организован Молодежный театр “Экспресс”. В 2015 году Юрий Чистяков возглавил Алтайскую региональную общественную организацию “Союз творческой молодёжи”. Под его руководством были поставлены многочисленные спектакли, реализованы социально-значимые городские проекты.

19 июля 2021 года после продолжительной болезни известный деятель культуры Рубцовска и Алтайского края, актер и режиссер Юрий Чистяков ушёл из жизни. По мнению актёров, увековечить имя создателя и наставника в названии театра – это маленькая толика того, что они могут сделать теперь для него.

“Мы полностью поддерживаем инициативу участников и готовы представить необходимые документы в вышестоящие организации. Думаю, что и там нам пойдут навстречу”, – прокомментировала Марина Зорина, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики.

Сейчас коллектив театра собирает подписи рубцовчан, необходимые для процедуры переименования.

rubtsovskmv.ru