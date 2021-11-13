Рубцовск: В Алтайском крае состоится родительское собрание в формате онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: smart-inc.ru
15 ноября в 15.00 пройдет краевое родительское собрание. Мероприятие состоится в дистанционном формате на платформе Zoom.
В собрании примут участие Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева, заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына, председатель краевого совета родительской общественности Анна Паутова.
Как сообщает ведомство, на онлайн-встрече обсудят вопросы защиты академических прав неуспевающих школьников, а также поговорят об успешности учащихся, которая зависит от правильного подбора адаптированной программы.
Родители (законные представители), участники вебинара, могут задать вопросы в чате во время проведения собрания.
Для участия необходимо пройти по ссылке. При подключении нужно указать ФИО и муниципальное образование.
Идентификатор конференции: 837 1589 6491. Код доступа: 434615.