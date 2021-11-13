ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае состоится родительское собрание в формате онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: smart-inc.ru

15 ноября в 15.00 пройдет краевое родительское собрание. Мероприятие состоится в дистанционном формате на платформе Zoom.

В собрании примут участие Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева, заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына, председатель краевого совета родительской общественности Анна Паутова.

Как сообщает ведомство, на онлайн-встрече обсудят вопросы защиты академических прав неуспевающих школьников, а также поговорят об успешности учащихся, которая зависит от правильного подбора адаптированной программы.

Родители (законные представители), участники вебинара, могут задать вопросы в чате во время проведения собрания.

Для участия необходимо пройти по ссылке. При подключении нужно указать ФИО и муниципальное образование.

Идентификатор конференции: 837 1589 6491. Код доступа: 434615.

rubtsovskmv.ru

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