Рубцовск: В Алтайском крае состоится родительское собрание в формате онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: smart-inc.ru

15 ноября в 15.00 пройдет краевое родительское собрание. Мероприятие состоится в дистанционном формате на платформе Zoom.

В собрании примут участие Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева, заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына, председатель краевого совета родительской общественности Анна Паутова.

Как сообщает ведомство, на онлайн-встрече обсудят вопросы защиты академических прав неуспевающих школьников, а также поговорят об успешности учащихся, которая зависит от правильного подбора адаптированной программы.

Родители (законные представители), участники вебинара, могут задать вопросы в чате во время проведения собрания.

Для участия необходимо пройти по ссылке. При подключении нужно указать ФИО и муниципальное образование.

Идентификатор конференции: 837 1589 6491. Код доступа: 434615.

rubtsovskmv.ru