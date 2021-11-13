ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Жителей Алтайского края приглашают рассказать о своем отношении к раздельному сбору отходов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: mass-media.moscow

Министерство природных ресурсов и экологии России запустило опрос, посвященный отношению жителей к раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов. В нем приняли участие более трех тысяч человек.

По имеющимся результатам за разделение отходов выступают 97% человек. При этом сортируют мусор регулярно только 60% участников опроса. Чаще всего жители сортируют пластик – 79% опрошенных, бумагу – 70%, стекло – 64%. По мнению большинства респондентов, повысить эффективность раздельного сбора отходов в России позволит сортировка. Это мнение разделяют 64% проголосовавших. Треть опрошенных уверены, что для такой цели необходимо сократить общее потребление, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Пройти опрос можно на сайте Минприроды России в разделе, посвященном раздельному накоплению и сбору отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

Напомним: важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил Президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа – это большая работа, которую проводят по всей стране. По его мнению, этим направлением никто не занимался, начиная с советских времен.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
по материалам сайта altairegion22.ru

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Алтайском крае состоится родительское собрание в формате онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае состоится родительское собрание в формате онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: smart-inc.ru 15 ноября в 15.00 пройдет краевое родительское собрание. Мероприятие состоится в дистанционном формате на платформе Zoom. В собрании...
Рубцовск: Рубцовский театр «Экспресс» назовут именем Юрия Чистякова | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский театр «Экспресс» назовут именем Юрия Чистякова | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото 56.kprf.ru Участники народного молодежного театра “Экспресс” в Рубцовске выступили с инициативой переименовать свой коллектив в театр имени Юрия Чистякова....
Рубцовск: Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана государственными средствами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана государственными средствами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет Минцифры России запускает новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать ПО вдвое...
Рубцовск: Школьникам Алтайского края предлагают проверить знания правил дорожного движения во Всероссийской онлайн-олимпиаде | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Школьникам Алтайского края предлагают проверить знания правил дорожного движения во Всероссийской онлайн-олимпиаде | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Всероссийская олимпиада для школьников 1-9 классов «Безопасные дороги» проходит на образовательной платформе Учи.ру по 19 ноября 2021 года в рамках...
Рубцовск: Юным рубцовчанам напоминают о правилах безопасности в интернете | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Юным рубцовчанам напоминают о правилах безопасности в интернете | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: news.myseldon.com На сегодняшний день все более актуальной становится проблема безопасности при работе в Сети. В частности это касается подростков,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: