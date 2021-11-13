Рубцовск: Жителей Алтайского края приглашают рассказать о своем отношении к раздельному сбору отходов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Министерство природных ресурсов и экологии России запустило опрос, посвященный отношению жителей к раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов. В нем приняли участие более трех тысяч человек.

По имеющимся результатам за разделение отходов выступают 97% человек. При этом сортируют мусор регулярно только 60% участников опроса. Чаще всего жители сортируют пластик – 79% опрошенных, бумагу – 70%, стекло – 64%. По мнению большинства респондентов, повысить эффективность раздельного сбора отходов в России позволит сортировка. Это мнение разделяют 64% проголосовавших. Треть опрошенных уверены, что для такой цели необходимо сократить общее потребление, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Пройти опрос можно на сайте Минприроды России в разделе, посвященном раздельному накоплению и сбору отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

Напомним: важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил Президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа – это большая работа, которую проводят по всей стране. По его мнению, этим направлением никто не занимался, начиная с советских времен.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

по материалам сайта altairegion22.ru

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