ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана государственными средствами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

Минцифры России запускает новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям.

Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения. Требования к компаниям и условия участия в конкурсном отборе утверждены Постановлением Правительства РФ № 1031.

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России (ofd.nalog.ru). На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Мера поддержки позволит тысячам МСП легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Подать заявку, а также ознакомиться с подробной информацией о новой мере поддержки можно по ссылке: https://рфрит.рф/msp

Справка: Механизм поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

rubtsovskmv.ru

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