Рубцовск: Школьникам Алтайского края предлагают проверить знания правил дорожного движения во Всероссийской онлайн-олимпиаде | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Всероссийская олимпиада для школьников 1-9 классов «Безопасные дороги» проходит на образовательной платформе Учи.ру по 19 ноября 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Интерактивные задания проверяют знания правил дорожного движения и понимание учениками младшей и средней школы корректного и безопасного поведения в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства и водителя велосипеда. Выполнение заданий и пояснения в случае допущенных ошибок закрепляют знания ПДД. Участие в олимпиаде бесплатное.

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, накануне старта Всероссийской онлайн-олимпиады во всех образовательных организациях региона прошли открытые уроки.

Учащиеся повторили основы безопасного поведения на дороге, рассказали о том, как правильно переходить через дорогу, какими бывают пешеходные переходы, как вести себя в общественном транспорте. Сотрудники ГИБДД напомнили детям об опасности игр вблизи проезжей части, обратили внимание на то, что ни в коем случае нельзя скатываться с горок возле дороги, и обязательно носить на своей верхней одежде световозвращающие элементы.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникация Алтайского края совместно с Министерством образования и науки Алтайского края

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