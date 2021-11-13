Рубцовск: Юным рубцовчанам напоминают о правилах безопасности в интернете | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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На сегодняшний день все более актуальной становится проблема безопасности при работе в Сети. В частности это касается подростков, поскольку контент на некоторых ресурсах не всегда предназначен для детской психики. Небезопасное поведение в сети Интернет может нанести вред пользователям.

Сотрудники МВД России по Алтайскому краю напомнили молодежи основные правила защиты персональных данных. Для того, чтобы обезопасить себя, следует:

• использовать индивидуальные и сложные пароли, которые состоят из букв, цифр и специальных символов. Не рекомендуется сохранять данные в браузерах и на мобильных гаджетах. Также необходимо регулярно осуществлять смену паролей, тем самым обеспечивая их конфиденциальность;

• устанавливать только лицензионное программное обеспечение с актуальными обновлениями. Навредить гаджету могут скачанные из неизвестных источников вредоносные программы;

• не открывать и не сохранять подозрительные файлы. То же самое касается рассылок на почте – некоторые из них могут оказаться письмами от мошенников.

• не осуществлять переходы на ресурсы, которые вызывают сомнения у вас или вашей антивирусной программы.

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