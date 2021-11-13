ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовск готовится к Географическому диктанту | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: ТАСС

14 ноября в 12:00 в Рубцовске, как и в других точках планеты, стартует Географический диктант. В этом году принять участие в мероприятии можно будет очно и в онлайн-формате. Как сообщает сайт Центральной библиотечной системы города, пунктами проведения акции традиционно в нашем городе станут Центральная библиотека (отдел искусств, пр. Ленина, 137а) и библиотека для детей и юношества (пр. Ленина, 53а). Кроме того, свои знания предлагается проверить и в онлайн-формате на сайте Русского географического общества – с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени.

Эта масштабная международная акция, целью которой является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России, будет проходить уже в седьмой раз. И с каждым годом количество участников только растет. Расширяется и география проведения – для участия регистрируются люди со всех континентов.

Геодиктант-2021, как и прежде, составлен в четырех вариантах, в каждый из которых входит 40 вопросов, разделенных на две части. Первые десять вопросов – базовый уровень или так называемый «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов. Вторая часть из оставшихся тридцати вопросов потребует применить образное мышление и проявить эрудицию.

Для справки: впервые Географический диктант прошел в 2015 году. С тех пор Русское географическое общество проводит акцию ежегодно. Мероприятие организуется по инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества В.В. Путина.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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