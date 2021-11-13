Рубцовск: Педагогов Рубцовска приглашают обсудить новые образовательные стандарты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото prosv.ru

С 15 по 19 ноября для педагогов всей страны состоится необычное мероприятие – Всероссийская предметная неделя. В онлайн-формате будет обсуждаться введение в школах новых образовательных стандартов (ФГОС). Организатором мероприятия стало издательство “Просвещение”. Министерство образования и науки Алтайского края приглашает всех учителей и просто заинтересованных присоединиться к конференции.

“С 1 сентября 2022 года введут новые ФГОС для 5-х классов – что ожидать от обновленных стандартов, как по ним обучать и где взять грамотное решение для планирования работы? Методисты, авторы УМК и пособий помогут найти новые ориентиры, расскажут, как входить в новые стандарты и ответят на самые популярные вопросы учителей”, – сообщают организаторы.

Расписание тематической недели следующее:

15 ноября – День учителя географии и День учителя химии;

16 ноября – День учителя математики и День учителя английского языка;

17 ноября – День классного руководителя;

18 ноября – День учителя биологии;

19 ноября – День учителя русского языка и литературы.

Полное расписание предметной недели находится на сайте. Для участие необходимо заполнить регистрационную форму. Далее на эл.почту придет письмо с персональной ссылкой для входа. Участие во Всероссийской предметной неделе бесплатное. Всем слушателям выдадут электронный сертификат участника.

rubtsovskmv.ru