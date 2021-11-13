ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Впадаем в спячку: в Госдуме предложили сократить рабочий день на зиму | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: blog.staffingadvisors.com

Осенью и зимой россияне должны работать меньше. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов, который написал письмо на имя главы Минтруда, сообщает “РИА Новости”

По мнению Милонова, российский климат не располагает к долгой работе в зимнее время. Холод, метели и нехватка солнца ухудшают не только здоровье, но и эмоциональное состояние людей и не дают им работать в полную силу.

Кроме этого депутат внёс ещё одно предложение: учитывать время на дорогу до работы и обратно.

“Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час. Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически люди работают 10–11 часов вместо положенных восьми”, – говорится в обращении депутата.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Алтайском крае состоится родительское собрание в формате онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае состоится родительское собрание в формате онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: smart-inc.ru 15 ноября в 15.00 пройдет краевое родительское собрание. Мероприятие состоится в дистанционном формате на платформе Zoom. В собрании...
Рубцовск: Рубцовский театр «Экспресс» назовут именем Юрия Чистякова | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский театр «Экспресс» назовут именем Юрия Чистякова | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото 56.kprf.ru Участники народного молодежного театра “Экспресс” в Рубцовске выступили с инициативой переименовать свой коллектив в театр имени Юрия Чистякова....
Рубцовск: Жителей Алтайского края приглашают рассказать о своем отношении к раздельному сбору отходов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Жителей Алтайского края приглашают рассказать о своем отношении к раздельному сбору отходов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: mass-media.moscow Министерство природных ресурсов и экологии России запустило опрос, посвященный отношению жителей к раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов....
Рубцовск: Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана государственными средствами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана государственными средствами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет Минцифры России запускает новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать ПО вдвое...
Рубцовск: Школьникам Алтайского края предлагают проверить знания правил дорожного движения во Всероссийской онлайн-олимпиаде | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Школьникам Алтайского края предлагают проверить знания правил дорожного движения во Всероссийской онлайн-олимпиаде | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Всероссийская олимпиада для школьников 1-9 классов «Безопасные дороги» проходит на образовательной платформе Учи.ру по 19 ноября 2021 года в рамках...

Читать по теме:

ВТОПЕ: