Рубцовск: Впадаем в спячку: в Госдуме предложили сократить рабочий день на зиму | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Осенью и зимой россияне должны работать меньше. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов, который написал письмо на имя главы Минтруда, сообщает “РИА Новости”

По мнению Милонова, российский климат не располагает к долгой работе в зимнее время. Холод, метели и нехватка солнца ухудшают не только здоровье, но и эмоциональное состояние людей и не дают им работать в полную силу.

Кроме этого депутат внёс ещё одно предложение: учитывать время на дорогу до работы и обратно.

“Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час. Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически люди работают 10–11 часов вместо положенных восьми”, – говорится в обращении депутата.

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