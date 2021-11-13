Рубцовск: С 15 ноября по QR-кодам не только в торговые центры. Куда еще? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С предстоящего понедельника – 15 ноября – В Алтайском крае заметно расширится перечень мест, в которые будет разрешен вход только при наличии действующего QR-кода вакцинированного (к нему также приравнен сертификат профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе) или переболевшего. Либо при предъявлении медицинского документа, подтверждающего наличие медпротивопоказаний от вакцинации, и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Указ о введении такой пропускной системы был подписан губернатором Виктором Томенко 27 октября. В документе предусмотрено два этапа объявления ограничительных мер. Первый начал действовать с 30 октября и касался торговых и торгово-развлекательных центров. Второй активируется 15 ноября.

Итак, куда же будет ограничен доступ? Об этом ниже. Пожалуй, для начала надо перечислить те места, вход в которые останется свободным (не считая обязательного наличия средств индивидуальной защиты).

Куда вход останется свободным?

В расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, а также объекты розничной торговли, реализующие продтовары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости.

Где нужен QR-код или приравненный к нему документ?

Заведения общественного питания (исключение составляют столовые, работающие при предприятиях и организациях), фитнес-центры и другие спортивные объекты (в том числе бассейны), а также учреждения клубного типа, концертные залы, музеи, кинотеатры и театры, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия

Чтобы пройти на территорию этих объектов, необходимо предъявить еще и документ, удостоверяющий личность.

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