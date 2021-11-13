Рубцовск: В Рубцовске начали поиски колючих кандидаток на роль главной городской елки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

До наступления Нового года осталось чуть более полутора месяцев, и в Рубцовске началась подготовка к его торжественной встрече.

Как и всегда, одним из главных признаков того, что главный праздник не за горами, можно считать появившееся на официальном сайте городской мэрии объявление о поисках ели:

“Администрация города Рубцовска приобретет натуральную ель высотой не менее 10 метров. Телефон для справок: 8 (38557) 96411.”

Заместитель начальника управления по ЖКХ и экологии Анатолий Торгов пояснил “Местному времени”, что дерево должно соответствовать определенным требования:

“Высота обозначена сразу, еще надо чтобы ель была ровная, пушистая и красивая. Главная городская елка создает праздничное настроение и детям, и взрослым”.

О других требованиях к будущей главной городской елке в тексте объявления не сказано ничего. Но можно предположить, что дерево должно быть ровным и пышным. Анатолий Торгов отметил, что каждый год после публикации объявления о покупке дерева поступает немало звонков. Обычно из близлежащих деревень. Кастинг проводят специалисты управления, которые и определяют победительницу.

Напомним, в 2020 году украшением центральной площади города и снежного городка стала колючая красавица высотой чуть свыше 12 метров из Новониколаевки. А вот где найдут в этот раз? Узнаем уже скоро.

rubtsovskmv.ru