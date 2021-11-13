Рубцовск: В Алтайском крае стартовал театральный проект для детей с нарушением слуха | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае стартовал проект под поэтическим названием “Язык танцующих рук”, в рамках которого ребята в возрасте от 8 до 17 лет будут приобщаться к миру театра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

Проект реализует Автономная социально ориентированная некоммерческая организация «Лавка Добра» при Президентском фонда культурных инициатив.

В течение учебного года у учащихся спецшкол для детей с нарушением слуха в Рубцовске, Новоалтайске и Барнауле будут организованы занятия по театральному искусству. Через постановки театрализованных этюдов и спектакля-сказки «Золушка», на языке жестов и мимики, раскроется творческий потенциал учеников.

Подготовительный этап работ «Лавка Добра» проводила совместно с заинтересованными педагогами с начала сентября. И вот теперь проект в полной мере позволит детям-инвалидам по слуху не просто проявить себя в творчестве, но и социализироваться в коллективе.

С участниками будут проводить регулярные обучающие занятия по театральным дисциплинам. Также создадут серию обучающих видеоуроков для детей с нарушением слуха и видео театрализованного спектакля-сказки «Золушка» на языке жестов.

Во время обучения участники проекта побывают в театре в роли актеров и найдут для себя источник развития чувств, глубоких эмоций и открытий.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru