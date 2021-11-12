Рубцовск: Врач с большим сердцем | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Часто говорят, что врач – это не профессия, это призвание. В медицину не идут «просто так», а лишь твёрдо осознавая, что сохранение жизни и здоровья – это именно то дело, которому можно посвятить всего себя.

Вадим Олегович Мирко работает в здравоохранении края более 30 лет. Его деятельность связана с онкологическим диспансером города Рубцовска. В этом году главный врач празднует свой юбилей – 55 лет. Большую часть жизни он посвятил другим, и хотя на его счету десятки, а то и сотни успешных операций и спасённых жизней, сам врач не любит высокопарных слов о себе.

Несколько лет назад в интервью Вадим Мирко рассказал, что медициной он заинтересовался ещё в юности. Окончив школу, будущий хирург без труда поступил в Алтайский государственный медицинский институт. С 1990 года Вадим Олегович работал в хирургическом отделении медицинской санитарной части Алтайского тракторного завода. Именно там молодой интерн понял, что хирургия – его призвание. И спустя четыре года – с 1994 – приступил к работе в Рубцовском онкологическом диспансере.

Вадим Олегович успешно сочетает административную работу с любимой работой врача, продолжает проводить сложнейшие операции как врач-онколог. Высочайший уровень теоретических знаний и практических навыков в хирургии и онкологии, накопленных более чем за 30 лет работы по профессии, позволили ему освоить новейшие медицинские технологии проведения хирургических вмешательств.

Невозможно стать хорошим врачом без постоянного повышения своей квалификации, обучения и получения новых знаний. Вадим Мирко активно сотрудничает с врачами Алтайского краевого онкологического диспансера, с которыми обменивается опытом.

Но только территорией нашего региона врач не ограничивается. В 2007 и 2010 годах для обмена опытом Вадим Олегович был командирован в г. Грантс-Пасс (США, штат Орегон) по программе «Открытый мир». После этой поездки в своём медучреждении врач внедрил новые подходы как в проведении хирургических операций, так и в организации работы вообще.

Врачи-онкологи не только следят за физическим здоровьем пациентов, но и часто являются психологами своих подопечных. Во время лечения и реабилитации очень важна грамотная поддержка и доброе слово. Справиться с такой нагрузкой помогает любовь к своему делу и искренняя заинтересованность в судьбах людей. Коллеги Вадима Мирко отмечают, что он всегда приходит на работу очень рано, чтобы сделать обход пациентов и уделить каждому время.

– Я знаю Вадима Олеговича с первых дней его работы в онкодиспансере. За это время он прошел путь от рядового врача до талантливого руководителя. Его всегда отличали любовь к своей профессии, целеустремленность, необыкновенная работоспособность и полная самоотдача. Он всегда готов прийти на помощь, в любое время. Несмотря на свою огромную занятость, Вадим Олегович отличный семьянин, замечательный и заботливый отец, каждую свободную минуту он посвящает свой семье. Хочется пожелать ему успехов в реализации задуманных идей, мудрости в управлении людьми, позитива и, конечно же, личного счастья, – пишет Тамара Владимировна Родионова, заведующая морфологической лабораторией, врач-патологоанатом (в настоящее время находится на заслуженном отдыхе).

Коллектив любой больницы – это отдельное государство, своя семья. Опытные доктора берут новичков под своё крыло: делятся опытом, дают советы, оказывают практическую помощь. И сам Вадим Мирко с удовольствием выполняет роль наставника. Практика наставничества и передача опыта молодым врачам прочно закрепилась в рубцовском онкодиспансере. Но кроме работы, у каждого человека есть любимое занятие, которое может охарактеризовать его как личность. Вадим Мирко как-то признался, что справляться с напряжением ему помогает его семья и отдых на природе. Это даёт заряд бодрости и новые силы, чтобы снова с головой окунуться в работу. А вот что говорят об этом его коллеги:

– Вадим Олегович очень душевный человек, верный друг и прекрасный товарищ. Всегда корректный, дисциплинированный. Очень требовательный к себе и подчиненному ему персоналу. Отзывчивый, очень человечный. Умеет не только сопереживать проблемам или горю коллег по работе, но всегда готов помочь советом или делом. Имеет несколько хобби, он и охотник, и рыбак, и огородник. Мы с ним всегда общаемся по вопросам садоводства, он помогал мне прививать яблони. Очень любит выращивать цветы, у него всегда богатый урожай фруктов и винограда. В рабочем кабинете у него растут лимоны, и не просто растут, а плодоносят. Он находит время и для них, чтобы ватной палочкой их опылять. Вообще, все что он делает в своей жизни, он делает только на «отлично», – рассказывает о своём коллеге Анатолий Афанасьевич Будько, врач-онколог, ветеран онкологической службы, в данный момент находящийся на заслуженном отдыхе.

Счастье каждого человека состоит из многих факторов – успех в учёбе, любимая работа и, конечно же, семейное благополучие. Супруга Вадима Олеговича тоже врач, заведует терапевтическим отделением Рубцовской центральной районной больницы. Когда началась пандемия и в больнице открыли ковидный госпиталь, супруги долго не виделись. Во время праздничного концерта в честь Дня медицинского работника главный врач Рубцовской ЦРБ Людмила Кравцова поделилась воспоминаниями о том, как Вадим Олегович провожал жену на долгие смены, не зная, когда им предстоит увидеться снова. А в день её рождения впервые за долгие годы поздравлял супругу по телефону, не имея возможности быть рядом.

– Он очень заботливый человек, и как врач, и как муж и отец. Один из тех, для кого медицинская клятва – не пустые слова, врач с золотыми руками и большим сердцем. Таких руководителей должно быть больше, для своего коллектива Вадим Олегович – человек-пример, не просто коллега и начальник, а друг, который заботится о своём коллективе так же, как о своей семье. Выполнять нашу непростую работу и одновременно иметь крепкую, счастливую семью – это искусство. И он прекрасно справляется с этими задачами, показывая пример. Это человек-оберег, который всегда находит доброе слово для всех: для пациентов, помогая им справиться с их непростым диагнозом; для коллег, умея подбодрить и вдохновить своим примером; и, конечно, для семьи. Как бы сложно ему ни было на работе, но дома у него всегда царят мир и покой, счастье и взаимопонимание, – добавляет Людмила Кравцова.

Вадим Мирко имеет две высшие квалификационные категории по специальностям «Онкология» с 2006 года и «Организация здравоохранения и общественное здоровье» с 2017 года. Награждён Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2012 год), Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания (2013 год), имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2016 год), Почетную грамоту Правительства Алтайского края (2017 год). Кроме этого, в текущем году уже поданы документы на преставление Вадима Мирко ещё к ряду наград.

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