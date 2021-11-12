ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Более 3 миллиардов рублей потратили в Алтайском крае на школьные выплаты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: m.vn.ru

31 октября в России завершился приём заявлений на получение единовременной выплаты на детей школьного возраста. На сегодняшний день в Алтайском крае родители более 342 тысяч ребят получили госпомощь в размере 10 тысяч рублей на своих школьников. По сведениям Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, общая сумма перечисленных средств превысила 3,4 миллиарда рублей.

“На данную выплату имели право дети от 6 до 18 лет, которым шесть лет исполнилось не позднее 1 сентября текущего года. Кроме того, она назначалась инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам”, – напомнили в ведомстве.

Также специалисты ПФР напоминают, что данная выплата была единовременной и не зависела от доходов семьи, наличия работы и заработной платы, пенсий и пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

rubtsovskmv.ru

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