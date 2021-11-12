Рубцовск: Рубцовчанка прошла в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ug.ru

В Международном детском центре “Артек” проходит финал проекта “Большая перемена” для школьников 8-11 классов. Алтайский край представляют 10 учащихся из различных образовательных учреждений, сообщает Министерство образования и науки.

В число финалистов вошла и рубцовчанка Виктория Губанова, ученица 11 класса МБОУ “Гимназия №3”.

“Меня всегда увлекало написание сценариев, чем я и занимаюсь в центре изучения языков “Лингва”. Очень люблю путешествовать и уже побывала во многих местах как на территории России, так и за ее пределами. Я участвовала в прошлом сезоне конкурса “Большая перемена”, к сожалению, дошла только до полуфинала, но в этом году, немного поработав над собой, попала в финал. Финал – это не только конкурс, но и новые знакомства, которых, я думаю, будет очень много. Напоследок хочется сказать: никогда не сдавайтесь!”, – рассказывает участница.

Фото взято из личного архива Виктории Губановой

Финал проекта пройдет во время работы профильной смены, которая продлится до 26 ноября.

Справка: конкурс “Большая перемена” входит в президентскую платформу “Россия – страна возможностей” и проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В 2021 году более 43 тысяч человек стали участниками проекта в крае. Конкурсы проходили по возрастным группам: для 5-7 классов, 8-11 классов и для студентов среднего профессионального образования.

rubtsovskmv.ru