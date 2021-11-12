Рубцовск: Мастер декоративного искусства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Евгения Астанина/Местное время

На протяжении многих лет искусство рисования завораживает людей. Оно насчитывает множество техник и приемов с использованием не только кисти и красок, но и других подручных материалов. Маргарита Оганесян занимается фелтингом – в России эта техника известна под названием «валяние шерсти». В интервью мастер декоративного искусства рассказала о начале творческого пути, своих достижениях и студии рисования.

Маргарита родилась и выросла в Рубцовске. После школы отучилась на экономиста, однако к этой специальности душа не лежала. В 2018 году девушка поступила в Алтайский государственный педагогический университет. В настоящее время Маргарита студентка четвертого курса заочного отделения.

Как рассказывает собеседница, к творческой деятельности ее тянуло с самого детства.

– Я занималась всем, что связано с декоративным искусством. Окончила художественную школу, потом рисовала для себя – никогда не сидела просто так, не смотрела телевизор. Хотела поступать в архитектурный, но так сложились обстоятельства, что даже экзамены не сдала. Осталась в Рубцовске.

Свободное время на творчество у Маргариты появилось в декретном отпуске. Тогда девушка начала вязать изделия для ребенка – шапки, шарфы, детские платья и пальто. На протяжении пяти лет Маргарита вязала не только для своих детей, но и на продажу – запросы поступали как от клиентов из России, так и из-за границы.

Три года назад художница освоила новую для себя технику рукоделия – фелтинг, то есть «валяние шерсти». Из этого материала можно создавать самые разнообразные изделия – от картин до объемных игрушек.

– С фелтингом меня познакомила педагог в университете. На занятиях она показывала различные техники, среди них была и шерстяная акварель. Тогда я в принципе не знала, что шерстью можно рисовать. Но процесс очень заинтересовал. Поняла, что это моё, начала изучать всё самостоятельно, смотреть мастер-классы, – делится девушка.

Шерсть, по словам Маргариты, материал очень податливый, поэтому им можно изобразить что угодно. Сама девушка любит рисовать натюрморты и пейзажи. Вдохновением для нее служат работы других талантливых современных художников.

Во всех начинаниях Маргариту поддерживают семья и друзья.

– Среди моего окружения практически никто не занимается рисованием, поэтому в свой адрес я получаю только положительные отзывы. Главный критик своих работ – я сама. Везде вижу какие-то изъяны, всегда стараюсь довести картину до собственного идеала, – признается художница.

Что интересно, дома у Маргариты ее работ нет. Картины девушка предпочитает дарить – родственникам, преподавателям в университете, знакомым.

– В работе всегда интересен и результат, и сам процесс. Зачастую мне даже больше нравится именно увлекательный, кропотливый процесс. Иногда он занимает много времени – на последнюю работу, например, ушло три дня.

Мастерство Маргариты подтверждается и на всероссийском уровне. В октябре девушка поучаствовала в фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров», который проходил в городе Дербент Республики Дагестан. На заочный этап было подано более 500 работ из 66 регионов страны.

– Конкуренция была серьезная, – рассказывает Маргарита, – в сентябре подвели итоги, и я увидела свою фамилию в списке финалистов. Поняла, что поеду на очный этап в Дагестан. Семья поддержала – надо поучаствовать, когда еще выпадет такой шанс.

Сам конкурс был направлен на возрождение и поддержку развития древних национальных ремесел, в их число вошла и шерстяная акварель. На одном из испытаний Маргарита представила свою работу на тему «Моя родина». На холсте девушка изобразила Алтайский край во всей его красе – горы и реку Катунь.

– К моей работе было большое внимание. Жюри заинтересовалось и техникой, и выбранным сюжетом – сразу узнавали, что изображено на картине. Значит, не зря старалась, – улыбается собеседница.

По итогам конкурсных испытаний художница стала лауреатом I степени в номинации «Фелтинг». Сейчас девушка признается – изначально в Дагестан она поехала за положительными эмоциями, так как понимала масштаб мероприятия. Но все равно рассчитывала на какой-либо результат, и реальность превзошла любые ожидания.

Несмотря на все достижения и успехи в деятельности, Маргарита скромно называет себя «просто творческим человеком».

– Я никогда не отзывалась о себе как о художнике. В это слово я вкладываю немного другой смысл: все-таки художник – это тот, кто уже имеет свой почерк. Этим он и отличается от любителя. Несмотря на то, что я имею художественное образование, до такого звания мне еще далеко. Но я к этому стремлюсь! – дополняет девушка.

Интересное хобби давно превратилось в призвание и дело всей жизни. Ей удалось открыть в Рубцовске свою студию декоративного рисования.

– Такая студия в городе одна. Есть классические художественные школы, в которых готовят к поступлению, преподают академический рисунок. У нас немного иная сфера – для творчества мы используем абсолютно разные материалы. Рисуем шерстью, пластилином, 3D-ручками. Занимаемся выжиганием. Ребятам есть, где проявить свой творческий потенциал, –объясняет Оганесян.

Любовь к искусству во всех его проявлениях переняли и дети Маргариты. Старшая дочь Алиса занимается в музыкальной школе, младшая Ева – ходит на вокал и танцы.

Как признается девушка, рисование ей не надоедает. В отличие от многих мастеров, с творческим кризисом Маргарита не сталкивалась.

– Бывает, конечно, что наскучит определенная техника. Тогда я просто переключаюсь на другую – например, вместо шерсти рисую акрилом. Я не останавливаюсь на достигнутом, всегда изучаю что-то новое. Возможно, я и не буду активно этим заниматься в будущем. Но пробовать стоит всегда!

Фото из семейного архива

rubtsovskmv.ru