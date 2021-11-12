Рубцовск: Рубцовчанка откроет новый лыжный сезон в Финляндии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Рубцовчанка Яна Кирпиченко в составе сборной России выступит на первом турнире нового лыжного сезона, который пройдёт в Финляндии. Об этом пишет “Алтайский спорт” со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России.

“Спортсменка краевого Центра спортивной подготовки сборных команд Яна Кирпиченко будет заявлена на две дистанционные гонки – 10 км классическим стилем и 10 км “коньком”, – сообщает источник.

Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября в категории FIS в Муонио (Финляндия). Спринтерские гонки состоятся 12 ноября, дистанционные гонки классическим стилем – 13 ноября, свободным стилем – 14 ноября. С полным списком состава сборной России можно ознакомиться на сайте “Алтайский спорт”.

rubtsovskmv.ru