ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанка откроет новый лыжный сезон в Финляндии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото sport24.ru

Рубцовчанка Яна Кирпиченко в составе сборной России выступит на первом турнире нового лыжного сезона, который пройдёт в Финляндии. Об этом пишет “Алтайский спорт” со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России.

“Спортсменка краевого Центра спортивной подготовки сборных команд Яна Кирпиченко будет заявлена на две дистанционные гонки – 10 км классическим стилем и 10 км “коньком”, – сообщает источник.

Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября в категории FIS в Муонио (Финляндия). Спринтерские гонки состоятся 12 ноября, дистанционные гонки классическим стилем – 13 ноября, свободным стилем – 14 ноября. С полным списком состава сборной России можно ознакомиться на сайте “Алтайский спорт”.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Более 3 миллиардов рублей потратили в Алтайском крае на школьные выплаты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 3 миллиардов рублей потратили в Алтайском крае на школьные выплаты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: m.vn.ru 31 октября в России завершился приём заявлений на получение единовременной выплаты на детей школьного возраста. На сегодняшний день...
Рубцовск: Более 3 миллиардов рублей потратили в Алтайском крае на школьные выплаты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 3 миллиардов рублей потратили в Алтайском крае на школьные выплаты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: m.vn.ru 31 октября в России завершился приём заявлений на получение единовременной выплаты на детей школьного возраста. На сегодняшний день...
Рубцовск: Рубцовчанка прошла в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанка прошла в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: ug.ru В Международном детском центре “Артек” проходит финал проекта “Большая перемена” для школьников 8-11 классов. Алтайский край представляют 10...
Рубцовск: Рубцовчанка прошла в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанка прошла в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: ug.ru В Международном детском центре “Артек” проходит финал проекта “Большая перемена” для школьников 8-11 классов. Алтайский край представляют 10...

Читать по теме:

ВТОПЕ: