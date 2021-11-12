Рубцовск: Россиян предупреждают о повышении тарифов на интернет и телевидение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В 2022 году цены на услуги связи могут вырасти на 10%. В частности, это касается телевидения и интернета. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily. Нынешней осенью эксперты провели опрос среди топ-менеджеров.

“О готовности поднять стоимость услуг заявили 78% респондентов, при этом 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше. Впрочем, по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда тарифы ежегодно увеличивались на 12–15%, темпы их роста могут сократиться”, – отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Причиной стало увеличение стоимости телекоммуникационного оборудования, а также инфляция и некоторые законодательные изменения. В том числе подорожание связывают с исполнением “закона Яровой” по хранению интернет-трафика абонентов.

В агентстве подчеркивают, что рост стоимости тарифов не коснется услуг мобильной связи.

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