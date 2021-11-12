Рубцовск: А ты привился?: В Алтайском крае полным ходом идёт прививочная кампания против гриппа | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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21 тысяча заболевших – именно столько случаев ОРВИ зарегистрировано в Алтайском крае всего за неделю, с 1 по 7 ноября. Как отмечает региональное отделение Роспотребнадзора, наиболее высокий рост заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения.

“За текущий период при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы), а также циркуляция вируса гриппа А/H1N1/2009”, – добавляют в ведомстве.

По информации на 9 ноября в Алтайском крае в связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто 2 школы и частично закрыто (на дистанционном обучении) – 56 классов в 31-ой школе и 32 группы в 16-ти дошкольных учреждениях.

30 августа стартовала прививочная кампания против гриппа. И хотя планировалась привить из федерального бюджета 1,398 млн. человек, на 5 ноября это сделали всего 415,2 тысячи жителей региона, то есть 17,9% населения.

“Иммунизацией достигаются две основные цели: индивидуальная защита привитого человека и формирование коллективного иммунитета среди работников. Коллективный иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания непривитых членов коллектива”, – не устают напоминать медики и специалисты Роспотребнадзора.

Следует помнить, что обязательной вакцинации против гриппа подлежат следующие группы риска (согласно приказу Минздрава РФ от 21.03.2014г. № 125н (ред. от 03.02.2021) “Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям”:

дети с 6 месяцев и учащиеся 1-11 классов;

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг);

лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

государственные гражданские и муниципальные служащие;

беременные женщины;

взрослые старше 60 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу;

лица, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях края по месту жительства, а также в образовательных учреждениях (детских садах, школах).

“В связи с этим ещё раз призываем жителей к необходимости соблюдения таких простых, но эффективных мер профилактики как использование масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, ограничение пребывание в местах массового скопления людей, регулярное мытье рук с мылом и применение антисептиков”, – подводят итог специалисты.

rubtsovskmv.ru