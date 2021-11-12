ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на концерт ансамбля «Сибирские самоцветы» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: МБУК «Библиотечная информационная система»

14 ноября в 15.00 в Рубцовске состоится встреча-концерт барнаульского ансамбля русских народных инструментов. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Библиотечные сезоны».

Репертуар коллектива наполнен разнообразными инструментальными произведениями. Артисты исполняют как народные песни, так и джазовые композиции. Своей миссией музыканты «Сибирских самоцветов» считают сохранение традиций русской культуры и популяризацию игры на русских народных инструментах, сообщает пресс-служба библиотеки.

Место проведения встречи: Центральная городская библиотека (пр. Ленина, 137А), отдел искусств. Вход свободный.

Справка: проект «Библиотечные сезоны» реализуется на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры.

rubtsovskmv.ru

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