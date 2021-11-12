Рубцовск: Рубцовчан приглашают на концерт ансамбля «Сибирские самоцветы» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: МБУК «Библиотечная информационная система»
14 ноября в 15.00 в Рубцовске состоится встреча-концерт барнаульского ансамбля русских народных инструментов. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Библиотечные сезоны».
Репертуар коллектива наполнен разнообразными инструментальными произведениями. Артисты исполняют как народные песни, так и джазовые композиции. Своей миссией музыканты «Сибирских самоцветов» считают сохранение традиций русской культуры и популяризацию игры на русских народных инструментах, сообщает пресс-служба библиотеки.
Место проведения встречи: Центральная городская библиотека (пр. Ленина, 137А), отдел искусств. Вход свободный.
Справка: проект «Библиотечные сезоны» реализуется на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры.