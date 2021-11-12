Рубцовск: В Алтайском крае предложили увеличить МРОТ до 16,6 тысяч рублей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов предложил поднять размер МРОТ в регионе до 16,6 тыс. рублей.

«На сегодняшний день размер заработных плат в крае вызывает много вопросов. Так, официальная статистика говорит, что в I полугодии 2021 г. средняя зарплата в крае составляла 31328 рублей. Однако инфляция у нас, к сожалению, несколько выше, чем в целом по стране», – пояснил председатель союза Иван Панов.

Сейчас профсоюз проводит переговоры с работодателями и правительством по минимальной заработной плате в крае.

«В бюджетном секторе «минималка» будет составлять 13617 рублей, что соответствует размеру МРОТ в России на 2022 год. А вот для реального сектора экономики эта цифра пока обсуждается. Учитывая, что последние три года она не менялась и составляет сегодня 13000 рублей, пришло время ее пересмотреть в большую сторону», – добавил председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов. Законопроект по этому вопросу принят Госдумой РФ в первом чтении, поправки к нему рассмотрят 24 ноября 2021 года.

Для сравнения – минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне на 2021 год составляет 12 792 рубля в месяц для бюджетников и 13 000 рублей для работников небюджетной сферы.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru