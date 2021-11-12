ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В рубцовском центре «Мои документы» сделан ремонт | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: КАУ «МФЦ Алтайского края»

Помещения многофункциональных центров “Мои документы” были отремонтированы в поселке Благовещенка и в Рубцовске на Ленина 64. Их оформили в брендовых цветах: красном, шоколадном и бежевом.

Помимо этого, в центре сделана удобная навигация, обновлены зоны ожидания, а также приемные окна – теперь они оснащены терминалами безналичной оплаты, сообщает пресс-служба МФЦ.

“Ежедневно центры посещают сотни человек. В среднем получение одной услуги занимает от 20 до 40 минут. И мы хотим, чтобы на протяжении всего пребывания в МФЦ посетителю было комфортно и он не чувствовал неудобств”, – отметил начальник клиентского отдела Сергей Цапко.

Сообщается, что до конца 2021 года ремонты будут проведены в Тальменском и Поспелихинском филиалах.

rubtsovskmv.ru

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