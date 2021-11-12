Рубцовск: 10 ноября глава МВД России поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: mvdmedia.ru

10 ноября министр внутренних Дел России Владимир Колокольцев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. Как сообщает “МВД Медиа” торжественное мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Глава ведомства обратился к руководителям территориальных органов и центрального аппарата Министерства, которым указом президента страны были присвоены специальные звания высшего начальствующего состава:

“Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка”.

В Алтайском крае сотрудников органов внутренних дел м праздником поздравил начальник регионального управления МВД России Андрей Подолян.

“Ни для кого не секрет, что служба в полиции связана с огромной ответственностью и постоянным риском для жизни. К сожалению, в наших рядах бывают потери. На мемориале Славы органов внутренних дел Алтайского края золотыми буквами выбито более 500-т фамилий погибших при исполнении служебных обязанностей. Мы всегда будем помнить о сотрудниках, которые пожертвовали жизнью, выполняя служебно-боевые задачи. Наш долг – оказывать всестороннюю помощь членам семей погибших”, – отметил руководитель главка.

В этот день получили поздравления жители Алтайского края – люди с активной гражданской позицией, которые в течение года не раз оказывали помощь полицейским в раскрытии преступлений, задержании подозреваемых, розыске без вести пропавших лиц. А артисты культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю записали праздничное музыкальное поздравление.

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