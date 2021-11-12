Рубцовск: Рубцовск, это наша с тобой биография! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске начинается подготовка к 130-летию со дня рождения города. Как сообщили в Управлении культуры, спорта и молодежной политики, одним из главных событий должно стать издание книги “Это наша с тобой биография”.

“Главная цель – сохранение исторической памяти о героическом труде рубцовчан, которые в 60-е годы поднимали на Алтае целину, выпускали трактора на заводах города, в 70-е годы строили новые социальные объекты в городе и крае, на протяжении 90-х и 2000-х вносили вклад в развитие своей малой родины”, – поясняют в Управлении.

Соавтором книги может стать практически любой человек. Для этого достаточно прислать свое произведение на адрес электронной почты Управления культуры, спорта и молодежной политики. Все материалы пройдут отбор через конкурс эссе:

“К участию приглашаются как отдельные эссеисты, так и творческие группы, семьи, педагоги, коллективы учреждений и организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности, их местоположения и места проживания. Возраст участников не ограничен”.

Темы конкурса эссе:

– “Облик города” (повествование о том, как выглядел город, какое впечатление он производил, как устанавливались или возводились те или иные объекты, улицы, предприятия с указанием точного названия местоположения); – “Портрет одного события” (повествование о событии, оказавшем влияние на судьбу автора, судьбу предприятия/учреждения, судьбу города); – “Портрет одного героя” (повествование о человеке, в чьей судьбе отразилась судьба города/предприятия/учреждения); – “Город смотрит в будущее” (повествование о перспективах развития города, создание новых улиц, предприятий, объектов, размышления о развитие города через судьбы его жителей).

Этапы конкурса:

01 декабря 2021 года – 01 мая 2022 года – прием работ и их публикация в городской газете “Местное время”. Эссе принимаются в формате электронного документа в формате Word на электронную почту khvorostinina@yandex.ru c пометкой “КОНКУРС ЭССЕ” (размер шрифта эссе – 14, междустрочный интервал – одинарный, количество страниц – не более 3-х). В письме необходимо указать автора (группу авторов) и контактный телефон;

– прием работ и их публикация в городской газете “Местное время”. Эссе принимаются в формате электронного документа в формате Word на электронную почту c пометкой “КОНКУРС ЭССЕ” (размер шрифта эссе – 14, междустрочный интервал – одинарный, количество страниц – не более 3-х). В письме необходимо указать автора (группу авторов) и контактный телефон; 01 мая 2022 года – 25 мая 2022 года – работа жюри;

– работа жюри; 25 мая 2022 года – 01 сентября 2022 года – работа по изданию книги “Это наша с тобой биография”;

работа по изданию книги “Это наша с тобой биография”; 10 сентября 2022 года – на Дне города торжественное подведение итогов конкурса, вручение участникам дипломов, кураторам – благодарственных писем, а также 12 лучшим участникам “Конкурса эссе” (по 3 лучших автора в каждой теме) денежных премий и экземпляров книги “Это наша с тобой биография”.

rubtsovskmv.ru