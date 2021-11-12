Рубцовск: Гори, гори ясно: в Рубцовске пьяный горожанин из мести поджег два полицейских автомобиля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске в ночь на 7 ноября произошел не совсем обычный случай, в итоге завершившийся возбуждением уголовного дела. Пьяный горожанин 36 лет от роду шел по улице. Что ему ударило в голову, предположить сложно, но мужчина просто взял и поджег две полицейские машины, принадлежащие ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Впрочем, не совсем просто. Ночное событие имеет свою предысторию. Итак…

Несколько месяцев назад одна изрядно подгулявшая компания устроила “междусобойчик” с громкими разборками. Да такими, что прекращать их прибыл полицейский патруль. Появление людей в форме не успокоило горячих рубцовских парней и девчат, а даже наоборот: на попытки правоохранителей успокоить разбушевавшаяся гопота ответила откровенной агрессией. Более того, одна мадам (по некоторым данным очень близкая нашему главному “герою”) ударила полицейского кулаком в лицо. Отличился и будущий поджигатель – для него та история закончилась судимостью и условным сроком. А еще затаенной обидой на сотрудников полиции и, видимо за компанию, на полицейские автомобили. Но вернемся к происшествию.

“УАЗ” и “ГАЗель” не сгорели только потому, что происходящее вовремя заметили сотрудники полиции и быстро потушили огонь. В отличие от автомобилей, нетрезвого пиромана ждало более печальное развитие событий: по факту поджога следственным отделом по городу Рубцовск СУ СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ – покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Злоумышленник заключен под стражу.

“По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается”, – сообщает помощник руководителя регионального СУ СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

rubtsovskmv.ru