Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск идут снегопады: погода на 3 дня | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске период относительно спокойной и теплой погоды завершается. И если плюсовые температуры в дневное время пока еще сохранятся, то остальными прогнозами синоптики не радуют: в регион придут осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится ветер. А теперь подробнее.

12 ноября в Алтайском крае в отдельных районах осадки, местами гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +2…+7°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный, 6-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура в утренние часы 0…-3°С, днем +3…+5°С.

13 ноября в Алтайском крае ночью местами осадки, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 0…-5°С, местами в предгорьях до -10°С. Днем местами осадки, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 0…+5°С.

В Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -1…+1°С. Днем пасмурно, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура 0…+3°С.

14 ноября в Алтайском крае ночью местами осадки, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 0…-5°С, местами до -10°С. Днем местами осадки, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +1…+6°С.

В Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, в утренние часы возможен туман. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура -1…+1°С. Днем пасмурно, возможен снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 4-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура 0…+2°С.

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