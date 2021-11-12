ГОРНЯК22 13.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В отдел по вопросам миграции – по предварительной записи | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

Получить государственные услуги в подразделениях по вопросам миграции можно по предварительной записи. Об этом напоминает пресс-служба МО МВД России “Рубцовский”. Такая возможность позволяет избежать очередей и сократить время обращения.

“При использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг необходимо выбрать государственную услугу, пройти по ссылке “Личное посещение подразделения Главного управления по вопросам миграции МВД”, указать своё местоположение (регион, город, район), выбрать подразделение по вопросам миграции, дату и время. При обращении по телефону необходимо сообщить сотруднику подразделения по вопросам миграции государственную услугу, дату и время”, – уточняют в ведомстве.

Кроме того, оформить регистрацию по месту пребывания и по месту жительства как гражданам РФ, так и иностранцам или получить паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе заграничный можно не только в подразделениях по вопросам миграции, но и в МФЦ.

rubtsovskmv.ru

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