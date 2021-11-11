Рубцовск: В Рубцовске завершились работы по озеленению | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В понедельник, 8 ноября, в Рубцовске завершились все работы по озеленению, запланированные на 2021 год. Финальным аккордом стала высадка 40 елей.

Подрощенные деревца с закрытой корневой системой, как и все предыдущие, приехали в наш город из новосибирского питомника. Их посадкой занимались работники муниципального унитарного предприятия “АвтоСпецТехника”.

Шесть колючих красавиц теперь будут расти на площади Ленина, остальные – на проспекте Рубцовском. Начиная от от мемориального комплекса, посвященного событиям гражданской войны и дальше в сторону улицы Пролетарской.

“Для высадки елей самое нормальное время”, – отмечает директор предприятия Виталий Балашев. – “Перед эти консультировались перед со специалистами из питомника, где приобретали саженцы. Там сказали, что елочки сейчас находятся в спячке, поэтому даже еще лучше для них. Пересадка допускается при температуре до -15°С, при этом дереву наносится минимум ущерба”.

Таких масштабных работ по озеленению в Рубцовске не было очень давно. Полностью оценить, как изменились площадь и проспект Ленина, а также проспект Рубцовский мы сможем только весной, когда молодые деревья зашумят такой же молодой листвой.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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