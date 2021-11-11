ГОРНЯК22 11.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Правила русского языка решили обновить | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

Фото topobrazovanie.ru

До конца текущего года будет утверждён проект с новыми правилами орфографии и пунктуации русского языка. Министерство просвещения РФ уже подготовило постановление “Об утверждении правил русской орфографии”, пишет ТАСС со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

В тексте указано, что сейчас русский язык опирается на правила, утвержденные в 1956 году – то есть более 60 лет назад.

“За это время обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов”, – говорится в документе.

В Минпросвещения подчеркивают, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка. Работу над документом будут осуществлять с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.

rubtsovskmv.ru

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