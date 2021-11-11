ГОРНЯК22 11.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае запретят продавать «домашнее мясо» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

Фото: sytrynok.ru

Запрет на продажу “домашнего” мяса вступит в силу с 11 ноября. Соответствующее решение озвучили на заседании межведомственной противоэпизоотической комиссии Алтайского края. По новым правилам, на рынках можно будет продавать только мясо скота, забитого на специализированных бойнях. Выдачу сопроводительных документов на мясо с подворья прекратят, сообщает “Катунь 24”.

Изначально запрет должен был быть введен с 1 октября, однако фермеры попросили отложить изменения.

На текущий момент всего 17% мяса на прилавках магазинов - со специализированных боен. Остальные поступают от владельцев личных подсобных хозяйств.

По сообщению управления ветеринарии Алтайского края, на территории региона более 170 предприятий осуществляют убой животных. При этом лишь 72 организации оказывают давальческие услуги – частник может обратиться на бойню со своим скотом. Стоит такая услуга от 500 до 1000 рублей за одну голову.

rubtsovskmv.ru

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