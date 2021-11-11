ГОРНЯК22 11.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Бывший главврач рубцовской ГБ-2 назначен заместителем министра здравоохранения Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

Фото: www.zdravalt.ru

Заместителем министра здравоохранения Алтайского края назначен Сергей Воронкин, до этого момента занимавший должность главного врача ГБ-12 Барнаула. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Предшественник Сергея Воронкина – Владимир Лещенко – покинул свой пост после того, как победил на прошедших выборах и ушел в краевой парламент.

Новый замминистра хорошо известен в Рубцовске. С 2015 по 2020 годы он возглавлял КГБУЗ “Городская больница №2”.

По информации Минздрава, в 2000 году Сергей Воронкин окончил Алтайский государственный медицинский университет. Затем проходил одногодичную интернатуру в краевой клинической больнице по специальности “хирургия”, там же в течение следующих трех лет работал врачом-анестезиологом-реаниматологом. А с 2004 по 2005 год – врачом-анестезиологом-реаниматологом Городской клинической больницы № 25 Новосибирска. И вновь вернулся в Барнаул в краевую клиническую больницу, где и проработал по специальности до 2014 года.

44-летний Сергей Воронкин является врачом первой категории по специальности “Организация здравоохранения и общественное здоровье” и врачом высшей квалификационной категории по специальности “Анестезиология и реаниматология”.

“В 2017 году за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие здравоохранения города Рубцовска награжден почетной грамотой администрации города Рубцовска”, – отмечают в минздраве Алтайского края.

rubtsovskmv.ru

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