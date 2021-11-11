ГОРНЯК22 11.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на спектакли молодежного театра | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

Фото: театр-мастерская Михаила Тумашова

С 13 по 14 ноября в Рубцовске состоятся премьеры спектаклей экспериментального молодежного театра под руководством Михаила Тумашова. В рамках гастрольного тура “Спектакль для вашего города” театр-мастерская побывает в нашем городе.

Эксцентричная комедия по пьесе Уильяма Шекспира “Сон в летнюю ночь” будет показана 13 ноября в ДК “Тракторостроитель”. На следующий день на сцене Рубцовского драматического театра состоится спектакль “Одна абсолютно счастливая деревня” по повести Бориса Вахтина.

“Постановки известного мастера сцены всегда отличали свежий взгляд, оригинальное решение, динамичная актерская игра”, – комментируют в управлении культуры, спорта и молодежной политики.

ГОРНЯК22 11.11.2021

Справка: Михаил Тумашов – доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства Алтайского государственного института культуры, руководитель театра-мастерской. Театр Михаила Тумашова не раз становился лауреатом и дипломантом международных, всероссийских и региональных театральных фестивалей, актеры театра объехали множество городов Алтайского края и России, побывав в Бийске, Барнауле, Кемерово, Новосибирске, Пскове, Йошкар-Оле и Москве.

rubtsovskmv.ru

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