Рубцовск: С Днем сотрудника органов внутренних дел! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел

Алтайского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь нелегкому и ответственному делу, требующему мужества, решительности, принципиальности, готовности в любую минуту прийти на помощь. Добросовестно выполняя задачи по борьбе с преступностью, охране правопорядка и защите прав граждан, вы укрепляете веру людей в торжество закона и справедливости. Важно, что органы внутренних дел идут в ногу со временем, успешно применяя современные технологии, и при этом сохраняют верность лучшим профессиональным традициям.

В 2021 году сотрудники Главного управления МВД России по Алтайскому краю активно продолжали профилактическую работу, что позволило снизить в регионе число тяжких преступлений, повысить их раскрываемость. На высоком уровне была обеспечена охрана проходивших в крае крупных международных мероприятий – II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, этапа Международного ралли «Шелковый путь».

Трудно переоценить вашу роль в период пандемии: вместе с другими службами вы контролируете соблюдение норм и требований эпидемиологической безопасности.

Благодарим вас за ответственную службу и эффективное сотрудничество! Уверены: вы и впредь будете оправдывать оказанное обществом доверие.

Желаем вам успехов, счастья, здоровья и семейного благополучия!



Губернатор Алтайского края В.П. Томенко

Председатель АКЗС А.А. Романенко

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел

города Рубцовска!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу ‒ охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего права любого человека ‒ права на личную безопасность и спокойную жизнь.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг перед Отечеством.

Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники полиции будут и впредь свято следовать славным традициям, накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите ей и, несмотря на все трудности, верно служите своей Родине!

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Уважаемые коллеги и ветераны МВД!

10 ноября, свой официальный праздник отмечают сотрудники полиции. Это люди, которые каждый день выходят на службу, чтобы охранять сон и покой граждан.

Хочется поздравить каждого сотрудника МО МВД Росии «Рубцовский» с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и пожелать всегда быть сосредоточенными, никогда не потерять веры в свое дело и сил, чтобы это дело достойно выполнять. Вы ежедневно рискуете своей жизнью ради простых граждан, следите за порядком, добиваетесь справедливости.

Благодарю за отменную службу, за любовь к родной стране и городу. Желаю крепкого здоровья и выдержки, спокойствия и хладнокровия в любой критической ситуации, удачи и понимания в семьях!

Василий ДЁМИН, начальник МО МВД России «Рубцовский»

Уважаемые коллеги!

От имени руководства межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» поздравляю весь состав отдела и ветеранов с вашим профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел, который мы отмечаем 10 ноября.

Нелегкие будни требуют от каждого из нас высокого профессионализма, дисциплины, специальных знаний и умений, самоотдачи и мужества, постоянной готовности к самопожертвованию ради тех, кто попал в беду.

От всей души желаю вам легкой и благодарной службы, чтобы все проблемы были решаемы, а дела – раскрываемы. Спокойствия и уюта вашим семьям – именно на них мы опираемся в самые тяжелые минуты. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и благополучия!

Валентин ШУЛЬМАН, начальник полиции МО МВД России «Рубцовский»

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