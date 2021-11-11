ГОРНЯК22 11.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске проверят пешеходов и водителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

Фото apk28.ru

Завтра, 11 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход, на переход!”. Главная цель рейдов – снизить количество ДТП и привлечь к ответственности всех нарушителей правил дорожного движения, причём как водителей, так и самих пешеходов.

Согласно статистике ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” с января текущего года в городе произошло 47 аварий с участием пешеходов, в которых два человека погибло и ещё 46 получили травмы различной степени тяжести.

Так, 08 ноября в 12:00 произошло ДТП в районе дома № 185 на ул.Комсомольская. Водитель автомобиля “Лада” 1962 года рождения при движении от пер. Улежникова сбил пешехода. По информации ГИБДД, пострадавший 1991 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП рубцовчанина госпитализировали в медицинское учреждение.

“Всего за десять месяцев 2021 года 374 водителя были привлечены к административной ответственности (штраф в размере 1500 рублей). Так же было выявлено 1071 нарушение ПДД РФ пешеходами, а именно – переход проезжей части в неположенном месте (штраф в размере 500 рублей)”, – добавляют сотрудники Госавтоинспекции.

Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности для всех. Не нужно торопиться перебежать проезжую часть или ехать на мигающий сигнал светофора. Особенно сейчас, когда на дорогах может быть гололёд. Также водителям следует быть особенно внимательными при подъезде к остановкам общественного транспорта и  образовательным учреждениям, ведь на дорогу могут внезапно выбежать дети.

rubtsovskmv.ru

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