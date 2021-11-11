Рубцовск: Ковидный коечный фонд в Алтайском крае заполнен почти на 90 процентов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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По информации на 8 ноября, ковидные госпитали Алтайского края заполнены на 88%. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням краевого Минздрава Валерия Шевченко.

“На сегодняшний день развернуто 4846 коек, и на утро сегодняшнего дня заполнен коечный фонд на 88%. Вопрос рационального использования коечного фонда на сегодняшний день как никогда актуален. Мы не можем себе позволять неопределенно много и бесконечно долго расширять этот фонд, потому что понимаем, что ресурсы в системе здравоохранения ограничены”, – заявил Шевченко.

Как отметил специалист, из-за дальнейшего расширения коечного фонда может пострадать плановая медицинская помощь, в том числе на стационарном этапе.

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