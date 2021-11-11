ГОРНЯК22 11.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Ушел из жизни рубцовский тренер Николай Зайцев | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

Сегодня, 10 ноября ушёл из жизни известный рубцовский тренер по бадминтону Николай Зайцев. Ему было всего 48 лет. По предварительной информации, причиной преждевременной смерти стали последствия перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.

Николай Борисович хорошо известен далеко за пределами Рубцовска, его воспитанники неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских и региональных соревнований. Он возглавлял отделение бадминтона в СШ “Юбилейный”, единственное на весь Алтайский край.

Николай Зайцев являлся неоднократным победителем краевого конкурса “Лучший детский тренер Алтайского края”. Награжден благодарностью министра спорта Российской Федерации и медалью Алтайского края за заслуги, связанные с развитием региона.

Редакция газеты “Местное время” выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, а также его коллегам.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Бывший главврач рубцовской ГБ-2 назначен заместителем министра здравоохранения Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Бывший главврач рубцовской ГБ-2 назначен заместителем министра здравоохранения Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago
Фото: www.zdravalt.ru Заместителем министра здравоохранения Алтайского края назначен Сергей Воронкин, до этого момента занимавший должность главного врача ГБ-12 Барнаула. Об...
Рубцовск: В Алтайском крае запретят продавать «домашнее мясо» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае запретят продавать «домашнее мясо» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago
Фото: sytrynok.ru Запрет на продажу “домашнего” мяса вступит в силу с 11 ноября. Соответствующее решение озвучили на заседании межведомственной противоэпизоотической...
Рубцовск: Рубцовчан приглашают на спектакли молодежного театра | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на спектакли молодежного театра | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago
Фото: театр-мастерская Михаила Тумашова С 13 по 14 ноября в Рубцовске состоятся премьеры спектаклей экспериментального молодежного театра под руководством Михаила...
Рубцовск: В Рубцовске проверят пешеходов и водителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске проверят пешеходов и водителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago
Фото apk28.ru Завтра, 11 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход, на переход!”. Главная цель рейдов – снизить количество ДТП...

Читать по теме:

ВТОПЕ: