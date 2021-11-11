Рубцовск: Ушел из жизни рубцовский тренер Николай Зайцев | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Сегодня, 10 ноября ушёл из жизни известный рубцовский тренер по бадминтону Николай Зайцев. Ему было всего 48 лет. По предварительной информации, причиной преждевременной смерти стали последствия перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.
Николай Борисович хорошо известен далеко за пределами Рубцовска, его воспитанники неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских и региональных соревнований. Он возглавлял отделение бадминтона в СШ “Юбилейный”, единственное на весь Алтайский край.
Николай Зайцев являлся неоднократным победителем краевого конкурса “Лучший детский тренер Алтайского края”. Награжден благодарностью министра спорта Российской Федерации и медалью Алтайского края за заслуги, связанные с развитием региона.
Редакция газеты “Местное время” выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, а также его коллегам.